حصري..هذا هو موعد أول معسكر تدريبي للأسود بقيادة رونار استعدادا لمونديال 2018 ﻿

علمت '' شوف سبور''، أن المنتخب المغربي لكرة القدم، سيجتمع يوم الأحد 18 من شهر مارس المقبل لخوض أول معسكر إعدادي قبل التوجه إلى لندن الإنجليزية يوم 21 من نفس الشهر لمواجهة منتخب صيربيا.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور"، أن المنتخب المغربي لكرة القدم، سيجتمع يوم الأحد 18 من شهر مارس المقبل لخوض أول معسكر إعدادي قبل التوجه إلى لندن الإنجليزية يوم 21 من نفس الشهر لمواجهة منتخب صيربيا.

وكشفت مصادر موثوق بها، أنه بعد نهاية المباراة سيتوجه المنتخب المغربي إلى مدينة الدار البيضاء لخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب أوزباكستان المقرر إجراؤها على أرضية مركب محمد الخامس في 27 من شهر مارس.

تجدر الإشارة إلى أن هيرفي رونار وطاقمه التقني يتجهان للمناداة عن لاعبين جدد وتوسيع لائحة اللاعبين المؤهلين لخوض المعسكر الإعدادي.