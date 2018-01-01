عــــاجل..فضيحة تهز البيت السياسي..مداهمة شقة بالمحمدية حصلو فيها رئيسة جماعة مع رئيس جماعة و القضية فيها الفساد ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أنه تم ضبظ « م.م » رئيس جماعة جمعة فضالات بـ بنسليمان رفقة « إ.ب » رئيسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع التابعة لإقليم ابن سليمان، مُتلبسين بتهمة الفساد بإحدى الشقق

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أنه تم ضبظ « م.م » رئيس جماعة جمعة فضالات بـ بنسليمان رفقة « إ.ب » رئيسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع التابعة لإقليم ابن سليمان، مُتلبسين بتهمة الفساد بإحدى الشقق المتواجدة بالمحمدية ليلة البارحة الثلاثاء في حدود الساعة التاسعة ليلا.

وأضافت مصادرنا، أن العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان اعتقلت المعنيان بالأمر و أحالتهما على الدائرة الأمنية من أجل مباشرة التحقيق معهما في المنسوب إليهما.

واستنكرت ساكنة الحي الواقعة، مُعتبرين أنها فضيحة تهز البيت السياسي في المغرب مُطالبين الجهات المعنية بمتابعتهما وتمتيعهما بأقصى العقوبات.