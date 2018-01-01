بعد بنشرقي.. الهلال وجدة يرغبان في ضم السعيدي..فهل يكرر الناصري نفس السيناريو؟؟ ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر عليمة، أن رئيس الوداد سعيد الناصيري رفض عرضيين مغريين من طرف أندية تمارس في القسم الأول من الدوري السعودي للفوز بخدمات اللاعب صلاح الدين السعيدي قبل نهاية فترة الإنتقالات

" شوف سبور" : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر عليمة، أن رئيس الوداد سعيد الناصيري رفض عرضيين مغريين من طرف أندية تمارس في القسم الأول من الدوري السعودي للفوز بخدمات اللاعب صلاح الدين السعيدي قبل نهاية فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أن كل من فريق جدة السعودي والهلال عبرا عن رغبتهما في الفوز بعقد لاعب وسط ميدان المنتخب المغربي المحلي إلا أن الناصيري رفض الدخول في تفاصيل المفاوضات مؤكدا أن اللاعب سينهي موسمه الحالي رفقة فريق الوداد.

تجدر الإشارة إلى أن الناصيري سبق له أن خرج بنفس القرار بخصوص اللاعب أشرف بنشرقي ليتغير الأمر بعد الرفع من قيمة العرض إلى 5 ملايين دولار.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب أشرف بنشرقي وقع رسميا مع فريق الهلال السعودي.