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مثير.. منع رفع الأذان وأداء خطبة الجمعة بالأمازيغية بالجزائر

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 09:55 مثير.. منع رفع الأذان وأداء خطبة الجمعة بالأمازيغية بالجزائر | دولي
مثير.. منع رفع الأذان وأداء خطبة الجمعة بالأمازيغية بالجزائر
أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية خلال الأسبوع الجاري، منشورا وجهته إلى كافة مديريات الشؤون الدينية في البلاد تمنع فيها رفع أذان الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة في الجزائر باللغة

"شوف تيفي"

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية خلال الأسبوع الجاري، منشورا وجهته إلى كافة مديريات الشؤون الدينية في البلاد تمنع فيها رفع أذان الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة في الجزائر باللغة الأمازيغية بعد ترسميها لغة وطنية، وإقرار عيد رأس السنة الأمازيغية "يناير" عطلة وطنية.

وحسب وسائل إعلام جزائرية فإن التعليمات الوزارية تلزم المؤذنين برفع الأذان وفقا للمذهب المالكي، واحترام التفصيل الذي يتعلق بالأذان لكل صلاة وأن يتم بصيغة التثنية وباللغة العربية، مع منع رفع الأذان بأي لغة أخرى.

وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة المعنية نظمت أيضا الأسس الدينية التي يجب احترامها في المساجد، كرفع الآذان للصلوات الخمس فقط وفي الأوقات المحددة والمضبوطة من طرف الوزارة وضبط مكبرات الصوت.

 

 

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المغرب شوف تيفي اللغة الأمازيغية خطبة الجمعة الجزائر

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