هذا ما سيقع أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس بالموازاة مع مثول حامي الدين في قضية أيت الجيد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جمعية '' بن عيسى أيت الجيد ''، ستنظم صباح يومه الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس، وذلك بالموازاة مع مثول عبد العالي حامي الدين أمام قاضي التحقيق،

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن جمعية " بن عيسى أيت الجيد "، ستنظم صباح يومه الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس، وذلك بالموازاة مع مثول عبد العالي حامي الدين أمام قاضي التحقيق، بخصوص قضية الطالب اليساري أيت الجيد بن عيسى الذي قتل في تسعينيات القرن الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الوقفة الاحتجاجية، ستعرف مشاركة العديد من الوجوه الحقوقية التي تطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة الخاصة بمقتل الطالب أيت الجيد بن عيسى.

تجدر الإشارة إلى أن مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس، جاء عقب ظهور شهود جدد في الملف.