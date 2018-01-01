خاص..رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 63 سنة وها كيفاش ﻿

من المرجح أن يكون مقترح قانون جديد يخص تقاعد البرلمانيين، قد تم وضعه منتصف الأسبوع الجاري بكتابة ضبط الغرفة الأولى تحت إشراف الحبیب المالكي رئیس مجلس النواب.

شوف تيفي

من المرجح أن يكون مقترح قانون جديد يخص تقاعد البرلمانيين، قد تم وضعه منتصف الأسبوع الجاري بكتابة ضبط الغرفة الأولى تحت إشراف الحبیب المالكي رئیس مجلس النواب.

مصدر جيد الاطلاع كشف أن ثلاث دعائم یقوم عليها مقترح القانون الجدید لإصلاح معاشات البرلمانیین، الذي یرفض فریق العدالة والتنمیة التوقیع علیه، أولا الرفع من مساهمة البرلمانیین بـ500 درهم شهریا، لترتفع من 2900 إلى 3400 درهم، أما ثاني الدعائم فتتجلى في الرفع من سن تقاعد البرلمانیین، لتصل إلى 63 سنة بدل الاستفادة مباشرة بعد انتهاء الولایة التشریعیة.

المصدر ذاته كشف أن المقترح يطرح تقليص عائدات المعاش من 1000 درهم سنویا إلى 700 درهم، مما یجعل عائدات الولایة 3500 درهم بدل 5000 درهم حالیا.