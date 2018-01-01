 خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نايضة في بلجيكا والشرطة تطلق الرصاص | دولي

نايضة في بلجيكا والشرطة تطلق الرصاص

خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات | نت 2.0

خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات

تقرير beiNsports عن عشق الطنجاويين لليغا الاسبانية | بووز

تقرير beiNsports عن عشق الطنجاويين لليغا الاسبانية

غريب و بالصور..فتيات الجزائر يخرجن إلى الشارع للمطالبة بالتعدد تحت شعار .. راحنا ولينا بايرات اعباد الله | دولي

غريب و بالصور..فتيات الجزائر يخرجن إلى الشارع للمطالبة بالتعدد تحت شعار .. ''راحنا ولينا بايرات

بالصور..ليلى الحديوي ودوزيم تثيران غضب النشطاء المغاربة | ثقافة و فنون

بالصور..ليلى الحديوي ودوزيم تثيران غضب النشطاء المغاربة

خطير.. جوج طوموبيلات تساطحوا وتقلبوا وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

خطير.. جوج طوموبيلات تساطحوا وتقلبوا وهذه حصيلة الضحايا

مسخوط الوالدين ... تعدى على مو واختو وشبع فيهم سبان ..وها شنو طرى ليهم في المحكمة بالجديدة | حوادث و حقوق

مسخوط الوالدين ... تعدى على مو واختو وشبع فيهم سبان ..وها شنو طرى ليهم في المحكمة بالجديدة

فيديو : المراسل يطلب من لاعب منتخب ليبيا أن يغني على الهواء مباشرة والمحلل ينفجر بالضحك | بووز

فيديو : المراسل يطلب من لاعب منتخب ليبيا أن يغني على الهواء مباشرة والمحلل ينفجر بالضحك

الهيئة الوطنية للعدول ترحب بدخول المرأة لمهنة عدل بشروط | مجتمع

الهيئة الوطنية للعدول ترحب بدخول المرأة لمهنة ''عدل'' بشروط

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 02:59 خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات | نت 2.0
خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات
قال موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي إنه بصدد إطلاق خاصية جديدة اليوم الثلاثاء تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

شوف تيفي

قال موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي إنه بصدد إطلاق خاصية جديدة اليوم الثلاثاء تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق، وأعلنت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يوميا في الربع الثالث الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي وهو أقل من المتوقع، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية.

وقالت الشركة إنه سيكون باستطاعة مستخدمي التطبيق مشاركة المنشورات الرسمية أو الشخصية أو منشورات البحث عبر رابط سيكون متاحا على موقع سناب شات.

وقالت الشركة صاحبة التطبيق الذي تختفي رسائله بعد ثوان من قراءتها إن رسائل المنشورات الخاصة ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدة 30 يوما بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة.

وجرى تحديث تطبيق سناب شات في نونبر الماضي لتبسيط التصفح بعد شكاوى من صعوبة استخدامه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نت شوف تيفي سناب شات تطبيق خاصية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

على خطى الواتساب.. إنستغرام يقدم ميزة جديدة | نت 2.0

على خطى الواتساب.. إنستغرام يقدم ميزة جديدة

واتساب يطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها | نت 2.0

واتساب يطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها

بالصورة..هام لمستخدمي تطبيق واتساب | نت 2.0

بالصورة..هام لمستخدمي تطبيق ''واتساب''

هام..ها كيفاش يمكن ليكم تحلو مشكل نسيان كلمات المرور mot de passe | نت 2.0

هام..ها كيفاش يمكن ليكم تحلو مشكل نسيان ''كلمات المرور'' mot de passe

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صرخة أب شاب من تطوان.. جراو عليا أنا و مرتي وولادي ومعنديش فين نمشي حيث مخلصتش الكراء.. للمساعدة | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

صرخة أب شاب من تطوان.. جراو عليا أنا و مرتي وولادي ومعنديش فين نمشي حيث مخلصتش الكراء.. للمساعدة

بالفيديو..القمة الرقمية الافريقية في نسختها الرابعة تطرح رهانات قوية للنقاش بحضور دولي قوي | مال و أعمال

بالفيديو..القمة الرقمية الافريقية في نسختها الرابعة تطرح رهانات قوية للنقاش بحضور دولي قوي

بالفيديو..جريمة قتل بشعة داخل كباري بميدلت | حصاد اليوم

بالفيديو..جريمة قتل بشعة داخل ''كباري'' بميدلت

أبو حفص دخل طول وعرض فالفقهاء..قرار تولي امرأة مهمة عدل خطوة شجاعة و جريئة لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات | خارج البلاطو

أبو حفص دخل طول وعرض فالفقهاء..قرار تولي امرأة'' مهمة ''عدل'' خطوة شجاعة و جريئة لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات

﻿

آخر المستجدات

نايضة في بلجيكا والشرطة تطلق الرصاص | دولي
منذ 2 دقائق

نايضة في بلجيكا والشرطة تطلق الرصاص

خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات | نت 2.0

خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات

تقرير beiNsports عن عشق الطنجاويين لليغا الاسبانية | بووز

تقرير beiNsports عن عشق الطنجاويين لليغا الاسبانية

غريب و بالصور..فتيات الجزائر يخرجن إلى الشارع للمطالبة بالتعدد تحت شعار .. راحنا ولينا بايرات اعباد الله | دولي

غريب و بالصور..فتيات الجزائر يخرجن إلى الشارع للمطالبة بالتعدد تحت شعار .. ''راحنا ولينا بايرات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.