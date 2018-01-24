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بالصور..ليلى الحديوي ودوزيم تثيران غضب النشطاء المغاربة

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 02:16 بالصور..ليلى الحديوي ودوزيم تثيران غضب النشطاء المغاربة | ثقافة و فنون
بالصور..ليلى الحديوي ودوزيم تثيران غضب النشطاء المغاربة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الخاصة ببرنامج صباحيات الذي يبث على القناة الثانية ''دوزيم''، والذي ظهرت خلاله عارضة الأزياء ليلي الحديوي بعرض أنواع من ''الليبات''

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الخاصة ببرنامج صباحيات الذي يبث على القناة الثانية ''دوزيم''، والذي ظهرت خلاله عارضة الأزياء ليلي الحديوي بعرض أنواع من ''الليبات'' النسائية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من عرض هذه الملابس النسائية على شاشة التلفزة، موضحين بأن الأمر يمكن اعتباره تشجيعا للنساء بارتداء ملابس عارية.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن الأمر عادي ويدخل ضمن مجال عرض الأزياء وآخر الصيحات الخاصة بالموضة.

 

اغتصاب

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المغرب شوف تيفي النشطاء ليلي الحديوي دوزيم

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