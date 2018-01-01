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مسخوط الوالدين ... تعدى على مو واختو وشبع فيهم سبان ..وها شنو طرى ليهم في المحكمة بالجديدة

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 00:38 مسخوط الوالدين ... تعدى على مو واختو وشبع فيهم سبان ..وها شنو طرى ليهم في المحكمة بالجديدة | حوادث و حقوق
مسخوط الوالدين ... تعدى على مو واختو وشبع فيهم سبان ..وها شنو طرى ليهم في المحكمة بالجديدة
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أمس الإثنين متهما بالاعتداء على والدته وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته من قبل وكيل الملك بجنحة التهديد والعنف ضد الأصول.

شوف تيفي

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أمس الإثنين متهما بالاعتداء على والدته وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته من قبل وكيل الملك بجنحة التهديد والعنف ضد الأصول.

وجاء إيقاف الجاني إثر شكاية تقدمت بها والدته، مفادها تعرضها للاعتداء بالسب والتهديد بواسطة سلاح أبيض وتكسير أواني منزلية من قبل ابنها بعدما رفضت منحه مبالغ مالية ما جعله يعتدي عليها وأخته داخل المنزل، حسب ما كشفت عنه صحيفة الصباح.

وخلال محاكمته نفى الجاني تهمة اعتدائه على والدته وأنه لم يتذكر الواقعة بحكم أنه كان تحت تأثير الحكول.

 

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حوادث وحقوق الجديدة شوف تيفي اعتداء

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