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الهيئة الوطنية للعدول ترحب بدخول المرأة لمهنة عدل بشروط | مجتمع

الهيئة الوطنية للعدول ترحب بدخول المرأة لمهنة ''عدل'' بشروط

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الهيئة الوطنية للعدول ترحب بدخول المرأة لمهنة ''عدل'' بشروط

بتاريــخ : 24 يناير 2018 / 00:15 الهيئة الوطنية للعدول ترحب بدخول المرأة لمهنة عدل بشروط | مجتمع
الهيئة الوطنية للعدول ترحب بدخول المرأة لمهنة ''عدل'' بشروط
أكد مولاي بوشعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول في تصريح ل ''شوف تيفي''، أن دخول المرأة لمهنة عدل يشكل إضافة نوعية، وخطوة محمودة لم تعارضها الهيئة في أية لحظة من اللحظات، وذلك على أساس أن تشتغل

شـــوف تيفي:

أكد مولاي بوشعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول في تصريح ل ''شوف تيفي''، أن دخول المرأة لمهنة عدل يشكل إضافة نوعية، وخطوة محمودة لم تعارضها الهيئة في أية لحظة من اللحظات، وذلك على أساس أن تشتغل في الأمور المتعلقة بالجوانب المالية وما يؤول إليها.

وأوضح الفضلاوي في تصريحه ل ''شوف تيفي'' أن الخلاف البسيط الذي طرحته الهيئة في مسألة انخراط المرأة في مهنة عدل، على هامش اللقاءات التي جمعت بين ممثلي العدول بالمغرب ووزارة العدل، ارتبط أساسا بالأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية والأسرة كالزواج والطلاق واللفيف العدلي، معتبرا أن نجاح عملية ولوج المرأة للمهنة رهين بضرورة تقنين مجال وطريقة اشتغالها وتحديد ما إذا كانت ستعمل كتابة بالعدل أو الكتابة والإشهاد كما يفعل العدول الآن، ''لأنه إذا كانت الكتابة فقط، فإنها تملك الحق في أن تكتب في جميع الشواهد كأن تقوم بإحضار شاهدين معها فالزواج والطلاق'' يبرز رئيس الهيئة في تصريحه ل ''المشعل''.

في هذا الصدد، قال الفضلاوي إن التفصيل في هذه الأمور سيتحدد على ضوء اللقاءات التي ستعقدها الهيئة الوطنية للعدول مع وزارة العدل والحريات، مشيرا إلى أن دخول المرأة لمهنة عدل سيخلق نوعا من التكامل مع الرجل، ''باعتبار أن هناك أمور خاصة بالنساء تدركها المرأة وتغيب عن الرجل داخل الممارسة الوظيفية للمهنة، من قبيل التعرف على ما إن كانت السيدة المراد توثيق زواجها حبلى أو وقعت ضحية اغتصاب أو توجد في حالة نفاس وغير ذلك من الحقائق التي قد لا يعلم بها الرجل في مثل هذه الحالات'' يوضح الفضلاوي.

وعبر رئيس الهيئة الوطنية للعدول، عن ارتياحه لقرار السماح للمرأة بولوج مهنة عدل، ما دامت هذه الخطوة التي أقرها الملك، يضيف، قد تأسست على استشارة المجلس العلمي بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي.

 

‫شوف تيفي

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