بعد حمارة سيدي قاسم.. كلبة نهشت قضيب إنجليزي بالصويرة بعدما حاول ممارسة الجنس عليها ﻿

ذبح سائح إنجليزي كلبة كانت في عهدته بعد أن نهشت قضيبه خلال محاولته ممارسة الجنس عليها بأحد الدواوير بسيدي كاوكي نواحي الصويرة هذا الأسبوع.

شوف تيفي

ذبح سائح إنجليزي كلبة كانت في عهدته بعد أن نهشت قضيبه خلال محاولته ممارسة الجنس عليها بأحد الدواوير بسيدي كاوكي نواحي الصويرة هذا الأسبوع.

وحسب مصادر يومية الصباح، فإن السائح البالغ من العمر 36 سنة عثر عليه ملقى في قارعة الطريق في حالة غيبوبة ومضرجا في دمائه من قبل بعض سكان دوار إفران بمنطقة سيدي كاوكي الساحلية الذين اعتقدوا لأول وهلة أن الأمر يتعلق باعتداء من قبل شخص أو عصابة.

هذا وبعد إخطار مصالح الدرك الملكي وحضور عناصرها إلى المكان الذي عثر فيه على السائح ومعاينته تم إحضار سيارة إسعاف نقلت المصاب إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقلمي محمد بنعبد الله، وبعد الفحص الأولي الذي أجراه طبيب المداومة تبين أن السائح كان في حالة غيبوبة جراء تناوله جرعة زائدة من المخدرات، كما أن قضيبه تعرض لجروح خطيرة كادت أن تتسبب في بتره.

هذا وبعد التحقيقات، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى بيت السائح لتعثر على الكلبة مذبوحة في منظر بشع.