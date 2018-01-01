هذا شرط رونار لأزارو من أجل لعب مونديال روسيا 2018 ﻿

توصل نادي الأهلي المصري بعرض من سوشو الفرنسي لانتداب مهاجمه المغربي وليد أزارو حيث وصلت قيمة العرض إلى 5 ملايين أورو، وذلك بتوجيه من الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار الذي ينوي الاعتماد على أزارو

شوف سبور

توصل نادي الأهلي المصري بعرض من سوشو الفرنسي لانتداب مهاجمه المغربي وليد أزارو حيث وصلت قيمة العرض إلى 5 ملايين أورو، وذلك بتوجيه من الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار الذي ينوي الاعتماد على أزارو في كأس العالم روسيا 2018 في خط هجوم الأسود، بعدما تابعه في الفترة الأخيرة ونال إعجابه.

ويعتبر رونار أن انتقال أزارو إلى سوشو الفرنسي سيقوي حظوظه من أجل المشاركة رفقة المنتخب الوطني في كأس العالم الصيف المقبل، إذ سيستفيد بشكل كبير من تجربته بفرنسا، حسب ما نقلته يومية الصباح عن الصحافة المصرية.

ورفض الأهلي المصري عروضا كثيرة انهالت على أزارو في الفترة الأخيرة من الخليج لحاجته إلى مهاجمه الهداف.





