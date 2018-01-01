رونار يتابع أول حصة تدريبية للمنتخب المحلي استعدادا لناميبيا ﻿

خاض المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء يومه الثلاثاء، أول حصة تدريبية، استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الناميبي يوم السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا.

'' شوف سبور''

خاض المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء يومه الثلاثاء، أول حصة تدريبية، استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الناميبي يوم السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وتدخل هاته المباراة التي ستجرى على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء برسم ربع نهاية كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب إلى غاية 4 فبراير 2017.

وشهدت الحصة التدريبية، التي أقيمت بالملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، حضور هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني الأول.

وركز جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين خلال هاته الحصة التي امتدت لحوالي ساعة و20 دقيقة على الجانب التقني والتكتيكي.