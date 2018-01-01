مغنية مشهورة مهددة بالسجن وها علاش ﻿

يبدو أن النجمة العالمية شاكيرا تحتاج هذه الفترة لمستشار مالي متمكن من أدواته، حيث قد تواجه النجمة الشهيرة تهمة الاحتيال، حسب ما كشفت عنه مصادر إسبانية.

شوف تيفي

يبدو أن النجمة العالمية شاكيرا تحتاج هذه الفترة لمستشار مالي متمكن من أدواته، حيث قد تواجه النجمة الشهيرة تهمة الاحتيال، حسب ما كشفت عنه مصادر إسبانية.

وكانت شاكيرا قد اتهمت منذ عدة أشهر بإخفائها الملايين من الدولارات واليورو، حيث أرسلت مبالغ مالية من حقها كمؤلفة لإحدى البنوك الخفية في مالطا، مما قد يعرضها للسجن، حسب موقع '' La Vanguardia ''.

واعتبرت الأصوات التي تطالب باعتقال زوجة اللاعب الشهير بيكي أن شاكيرا حاولت التهرب وعدم دفع الضرائب في إسبانيا، حيث من المنتظر أن يبدأ التحقيق في هذه القضية التي ستهز معجبي هذه الفنانة الكولومبية المثيرة للجدل.