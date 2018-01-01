رسميا : إطلاق دبلوم المدرب ''كاف برو'' من المغرب ﻿

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، واللجنة التقنية تحت رئاسة كالوشا بواليا، وبإشراف من أنطوني بافوي، و شاطا، اختيار المغرب لإطلاق الدبلوم القاري للمدرب '' كاف برو ''.

'' شوف سبور ''

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، واللجنة التقنية تحت رئاسة كالوشا بواليا، وبإشراف من أنطوني بافوي، و شاطا، اختيار المغرب لإطلاق الدبلوم القاري للمدرب '' كاف برو ''.

وجاء اختيار المغرب لإطلاق هذا الدبلوم، نتيجة لانخراطه في تطوير كرة القدم محليا وعلى الصعيد القاري.

وتعتبر استراتيجية التطوير من أجل التميز، والتي وضعها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع، هي نظرة يتقاسمها مع رئيس الكاف السيد احمد أحمد.

وبمناسبة تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، قرر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا التكوين القاري، يوم الخميس 25 يناير 2018، بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، على الساعة 11 صباحا، يتخلله توقيع اتفاقية في هذا الإطار بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.