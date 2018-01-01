حصري وبالفيديو.. ها علاش عندنا الفقراء بالمغرب وعلاش الأغنياء كتزاد الثروة ديالهم+تفاصيل مثيرة ﻿

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تعليقه على ما كشفت عنه منظمة ''أوكسفام'' العالمية بخصوص سقوط 82 في المائة من ثروات المغاربة في أيدي الأغنياء، عن العديد من المعطيات من

"شوف تيفي"

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تعليقه على ما كشفت عنه منظمة "أوكسفام" العالمية بخصوص سقوط 82 في المائة من ثروات المغاربة في أيدي الأغنياء، عن العديد من المعطيات من بينها الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اغتناء الأغنياء وغرق بعض المواطنين في الفقر بالمغرب.

وأوضح الغلوسي في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بعدم التوزيع العادل للثروات والذي يتسبب في ظهور الفقر وغياب المساواة في الولوج للخدمات العمومية كالصحة والتعليم وأيضا التفاوت الطبقي بسبب تكدس الثورة في يد فئة قليلة من المجتمع، وهو ما يؤدي إلى غياب المساواة في العديد من المجالات.

وأوضح الغلوسي أن إشكال التوزيع العادل للثروة يظهر من خلال الدخل الفردي للمواطن وتدني الأجور بالمغرب عكس مجموعة من الدول، ما يتسبب في الهشاشة الاجتماعية ووقوع تفاوت طبقي وهو ما يقتضي الاعتماد على نظام اقتصادي ينبني على الإنصاف والتوزيع العادل للثروات والخيرات وفرض ضرائب على الثروة ، ومحاربة التهرب الضريبي لبعض الفئات "المحظوظة".

وأكد الغلوسي كذلك أن أسباب اغتناء البعض هو فشل النموذج التنموي بالمغرب نتيجة سياسة الريع والفساد وغياب المبادرة الحرة، مشيرا إلى أن الملك تساءل في خطابه "أين الثروة؟" وهو ما يؤكد فشل النموذج التنموي.

وأشار الغلوسي إلى أن التوزيع العادل للثروات يظهر من خلال التفاوت بين المناطق، حيث تستفيد مناطق أكثر من غيرها من الثروة وهو ما يتسبب في زيادة الفقر وزيادة نسبة الأمية بالإضافة إلى غياب الخدمات العمومية، مؤكدا في الوقت نفسه بأنه ليس من المعقول أن تساهم شريحة كبيرة في إنتاج الثروة بينما تستفيد فئة قليلة منها.