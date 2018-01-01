عكس المتداول.. ها منين جابت المنشطة الإعلامية اللي ماتت بعد 3 أيام من زواجها آخر وجبة كْلاتــها ﻿

في تطورات جديدة حول وفاة المنشطة الإعلامية هاجر العدلوني يومه الثلاثاء بالدارالبيضاء وعكس ما تم تداوله حول تناولها آخر وجبة بأحد المطاعم، كشفت مصادرنا الخاصة أن آخر وجبة تناولتها الراحلة جلبتها

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في تطورات جديدة حول وفاة المنشطة الإعلامية هاجر العدلوني يومه الثلاثاء بالدارالبيضاء وعكس ما تم تداوله حول تناولها آخر وجبة بأحد المطاعم، كشفت مصادرنا الخاصة أن آخر وجبة تناولتها الراحلة جلبتها معها من مدينة فاس حيث احتفلت بزفافها نهاية الأسبوع.

و كشفت مصادرنا، أن الراحلة توفيت بعد نقلها إلى مستشفى المنصور بمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء اليوم و قد جرى نقل جثتها للتشريح الطبي الذي سيكشف ملابسات و أسباب الوفاة.

و لا تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر أسباب وفاة هاجر غامضة في حين غادر زوجها "عثمان" المسشتفى بعد خضوعه للعلاج.