عاجل...حادثة مميتة بتطوان والضحية شاب في عمر الزهور ﻿

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صدمت سيارة أجرة من الحجم الصغير ، قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، دراجة نارية، بحومة الحساني بالقرب من سوق الامام مالك بتطوان ما تسبب في مقتل سائقها على الفور.

"شوف تيفي"


صدمت سيارة أجرة من الحجم الصغير ، قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، دراجة نارية، بحومة الحساني بالقرب من سوق الامام مالك بتطوان ما تسبب في مقتل سائقها على الفور.

وأكد مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن سيارة الأجرة كانت تسير بسرعة جنونية لتصدم الدارجة النارية ما تسبب في مصرع سائقها البالغ من العمر قيد حياته 23 سنة وإصابة صديقه الذي كان بالمقعد الخلفي للدراجة.

وأوضح ذات المصدر بأن المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سانية الرمل، بينما قامت المصالح الأمنية باعتقال سائق سيارة الأجرة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية الدراجة النارية تطوان

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