الملك يستقبل بالدار البيضاء عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
استقبل الملك محمد السادس ، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.
ويتعلق الأمر بالسادة :
- زاكاليا كوطي، سفير بوركينا فاسو
- عز الدين سعيد أحمد الأصبحي، سفير جمهورية اليمن
- أدا ساليسو، سفير جمهورية النيجر
- عبد الكريم هاشم مصطفى، سفير جمهورية العراق
- طاكوجي هاناطاني، سفير اليابان
- ألاسانا إس. تي. جامح، سفير جمهورية غامبيا
- السيد طوماس رايلي، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
- بيرينينسي أبيغايل أوين -جونز، سفيرة أستراليا
- ستيفان موحامادو داوني ياكوبو، سفير جمهورية غانا
- بابا غاربا، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية
- لي لي، سفير جمهورية الصين الشعبية
- غوتز شميدت -بريمه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
- مارك ترينتيسو، سفير مملكة بلجيكا
- جاسنا ميليتا، سفيرة جمهورية كرواتيا
- ميريثي نيرغارد، سفيرة مملكة النرويج
- باربارا بريغاتو، سفيرة جمهورية إيطاليا
- كلوديا وييدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي
- أشرف إبراهيم أحمد إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية
- حازم عصام الخطيب التميمي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية
- جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي، سفير دولة فلسطين
- أسطاناه بانو بينتي اشري عبد العزيز، سفيرة ماليزيا
- ريشليو أ. ويليامز، سفير جمهورية ليبيريا
حضر هذا الاستقبال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الأفريقي محسن الجزولي، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.