الملك يستقبل بالدار البيضاء عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم ﻿

استقبل الملك محمد السادس ، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

استقبل الملك محمد السادس ، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بالسادة :

- زاكاليا كوطي، سفير بوركينا فاسو

- عز الدين سعيد أحمد الأصبحي، سفير جمهورية اليمن

- أدا ساليسو، سفير جمهورية النيجر

- عبد الكريم هاشم مصطفى، سفير جمهورية العراق

- طاكوجي هاناطاني، سفير اليابان

- ألاسانا إس. تي. جامح، سفير جمهورية غامبيا

- السيد طوماس رايلي، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

- بيرينينسي أبيغايل أوين -جونز، سفيرة أستراليا

- ستيفان موحامادو داوني ياكوبو، سفير جمهورية غانا

- بابا غاربا، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية

- لي لي، سفير جمهورية الصين الشعبية

- غوتز شميدت -بريمه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

- مارك ترينتيسو، سفير مملكة بلجيكا

- جاسنا ميليتا، سفيرة جمهورية كرواتيا

- ميريثي نيرغارد، سفيرة مملكة النرويج

- باربارا بريغاتو، سفيرة جمهورية إيطاليا

- كلوديا وييدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي

- أشرف إبراهيم أحمد إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية

- حازم عصام الخطيب التميمي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية

- جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي، سفير دولة فلسطين

- أسطاناه بانو بينتي اشري عبد العزيز، سفيرة ماليزيا

- ريشليو أ. ويليامز، سفير جمهورية ليبيريا

حضر هذا الاستقبال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الأفريقي محسن الجزولي، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.