سكوب: إمــاراتي ووكيل لاعبين في ''شركة'' الوداد ﻿

كشفت مصادر خاصة لـ'' شوف تيفي'' أن رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اتفق مع مجموعة من رجال الأعمال على ادخالهم كمساهمين في شركة نادي الوداد الرياضي التي سترى النور بداية من الموسم القادم حسب ما

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر خاصة لـ'' شوف تيفي'' أن رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اتفق مع مجموعة من رجال الأعمال على ادخالهم كمساهمين في شركة نادي الوداد الرياضي التي سترى النور بداية من الموسم القادم حسب ما قررته جامعة الكرة بخصوص تحويل الأندية لشركات.

وقالت المصادر ذاتها، إن أحد الإماراتيين ووكيل لاعبين مقرب جدا من الناصيري، يوجدان ضمن قائمة المساهمين في الشركة ، التي حددها رئيس النادي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن وكيل اللاعبين المعروف بعلاقاته بالإماراتيين بات مؤخرا يتحكم بشكل كبير في محيط الفريق الأحمر وكان من ضمن الأسباب الرئيسية في اقالة عموتة من منصبه كمدرب للوداد تضيف مصادرنا

يشار إلى أن جامعة الكرة كانت قد ألزمت الأندية في بلاغ لها بالتحول إلى شركات بداية من الموسم المقبل