لاعبون جدد على رادار هيرفي رونار ﻿

يتابع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، العديد من المحترفين المغاربة بأوروبا، من أجل تعزيز تشكيلة المنتخب الوطني قبل كأس العالم 2018 المقررة في الصيف المقبل بروسيا.

'' شوف سبور ''

يتابع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، العديد من المحترفين المغاربة بأوروبا، من أجل تعزيز تشكيلة المنتخب الوطني قبل كأس العالم 2018 المقررة في الصيف المقبل بروسيا.

وأفادت تقارير إعلامية، أنه كلف مساعديه باتريس بوميل، ومصطفى حجي، بالقيام بجولات أوروبية للوقوف على مؤهلات عدد من اللاعبين.

ويبقى عادل تاعرابت، لاعب جنوى الإيطالي، واحدا من بين اللاعبين الذين يركز عليهم الطاقم التقني بقوة خلال المرحلة الحالية ن أجل الحسم في استدعائهم للمباريات الودية المقررة في شهر مارس المقبل.