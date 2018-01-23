مؤلم وبالصور.. مصرع شرطي بطريقة بشعة بمراكش ﻿

أنهت شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' زوال يومه الثلاثاء، حياة رجل أمن برتبة ضابط، بعد أن دهسته بطريقة بشعة على مستوى منطقة عين ايطي التابعة لمقاطعة النخيل بمراكش.

"شوف تيفي"

أنهت شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك" زوال يومه الثلاثاء، حياة رجل أمن برتبة ضابط، بعد أن دهسته بطريقة بشعة على مستوى منطقة عين ايطي التابعة لمقاطعة النخيل بمراكش.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بضابط شرطة، يبلغ من العمر قيد حياته 59 سنة، كان متوجها إلى مقر عمله بواسطة دراجته النارية إلا أن شاحنة كبيرة دهسته وأردته قتيلا على الفور.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحادث، استنفر المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، مرفوقة بالسلطات المحلية، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة.