 سخرية فيسبوكية كبيرة من شعار ترشيح المغرب لاستقبال كأس العالم 2026 ﻿
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سخرية فيسبوكية كبيرة من شعار ترشيح المغرب لاستقبال كأس العالم 2026

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 18:31 سخرية فيسبوكية كبيرة من شعار ترشيح المغرب لاستقبال كأس العالم 2026 | مجتمع
سخرية فيسبوكية كبيرة من شعار ترشيح المغرب لاستقبال كأس العالم 2026
سخر نشطاء فيسبوكيون، اليوم الثلاثاء، من شعار ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 مباشرة بعد الإعلان عن هويته البصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرف حضور مولاي حفيظ العلمي وفوزي لقجع إضافة إلى رشيد

'' شوف سبور''

سخر نشطاء فيسبوكيون، اليوم الثلاثاء، من شعار ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 مباشرة بعد الإعلان عن هويته البصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرف حضور مولاي حفيظ العلمي وفوزي لقجع إضافة إلى رشيد الطالبي العلمي.

واعتبرت الجماهير المتتبعة للشأن الرياضي بالمغرب، أن شعار ترشيح المغرب يفتقد للحس الإبداعي ولا يمثل هوية المغاربة، موضحة تعليقا على الهوية البصرية، أن هناك شبابا مغاربة يمتلكون من الموهبة ما يمكنهم لإثارة إعجاب المسؤولين المغاربة والمشرفين على استقبال ملف المنافسين على استقبال كأس العالم.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة المالية لإنجاز شعار المغرب لاستقبال كأس العالم لا تتعدى 150 ألف درهم.

‫شوف تيفي

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