سكوب.. انتخابات أولية تسبق الجمع العام لاختيار خليفة حسبان ﻿

كشف مصدر موثوق به، داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المنخرطين قرروا إجراء جمع عام انتخابي فيما بينهم لتكوين لائحة واحدة قبل اقتراحها في الجمع العام المقبل لخلافة سعيد

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به، داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المنخرطين قرروا إجراء جمع عام انتخابي فيما بينهم لتكوين لائحة واحدة قبل اقتراحها في الجمع العام المقبل لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي .

وأفادت ذات المصادر، أنه لتفادي الانقسامات التي طغت على الجمع العام الماضي، فضل المنخرطون انتخاب رئيس قبل المرور للجمع العام الرسمي في اجتماع خاص بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء بدون حضور وسائل الإعلام.

وحسب ذات المصادر، فإن المرشحين لخلافة حسبان سيضعون قيمة مالية مهمة للفائز بالرئاسة قصد مساعدته على تسيير النادي ودعمه ماديا لمواجهة الأزمة.