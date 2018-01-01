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المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يكشف حقيقة تلوث مياه الشرب

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 18:05 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يكشف حقيقة تلوث مياه الشرب | مجتمع
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يكشف حقيقة تلوث مياه الشرب
أكد المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب، يومه الثلاثاء، أن المياه المنتجة انطلاقا من حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله صالحة للشرب ومطابقة لجميع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا، من خلال

''شوف تيفي ''+''و م ع''

 أكد المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب، يومه الثلاثاء، أن المياه المنتجة انطلاقا من حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله صالحة للشرب ومطابقة لجميع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا، من خلال المواصفة المغربية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال.

وأوضح بلاغ للمكتب، ردا على ما أوردته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول جودة مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، أن هذه المياه المنتجة لتزويد منطقة الساحل الأطلسي الممتدة من مدينة سلا إلى الدار البيضاء مرورا بمدينة الرباط، تخضع لبرنامج مستمر لمراقبة جودة المياه، انطلاقا من مأخذ المياه الخام بحقينة السد، مرورا بجميع مراحل المعالجة بمحطة أبي رقراق بالرباط، ووصولا إلى مختلف نقط التزويد بهذه المدن.

وأكد البلاغ أن عمليات مراقبة الجودة، المنجزة تحت إشراف المختبر المركزي للمكتب الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية، تشمل إنجاز تحاليل بكتيرية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية، مشددا على أن ''نتائج هذه التحاليل تثبت أن المياه المنتجة انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله من طرف المكتب صالحة للشرب ولم تعرف أي تدهور أو تغيير في جودتها وأنها سليمة لصحة المستهلك''.

وأبرز أن عملية مراقبة جودة المياه تتم عبر منظومة شاملة تحدد نوعيتها ودورية إنجازها حسب المعايير المعمول بها في المواصفة المغربية المنظمة لآليات مراقبة جودة مياه الشرب داخل شبكات التزويد العمومية.

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المغرب شوف تيفي الماء الصالح للشرب سد الشبكات المعايير الجودة

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