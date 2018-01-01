فضيحة..متزوجة صورها عشيقها عريانة بمنطقة خلاء بإمنتانوت والفيديو نتاشر في الواتساب ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، مساء أمس الإثنين، بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة ألف درهم في حق امرأة متزوجة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على الواتساب وهي عارية بدون ملابس في منطقة خلاء،

"شوف تيفي"

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، مساء أمس الإثنين، بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة ألف درهم في حق امرأة متزوجة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على الواتساب وهي عارية بدون ملابس في منطقة خلاء، وإلى جانبها طفلها الصغير البالغ من العمر 6 سنوات.



وحسب مصادر محلية فإن السيدة المتزوجة وبعد اعتقالها داخل منزل عشيقها، تمت متابعتها من أجل الخيانة الزوجية والإخلال العلني بالحياء العام، عقب تصويرها من طرف عشيقها وهي عارية في منطقة خلاء.

وأكدت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، أصدرت مذكرة بحث في حق عشيق السيدة المتزوجة والذي فر إلى وجهة غير معلومة.