بعد استغنائها عن مجموعة من نجومها .. هذا ما قررته إدارة الوداد في حق لاعبها صلاح الدين السعيدي ﻿

بعد استغناء إدارة الوداد البيضاوي لكرة القدم عن مجموعة من نجومها، رفض المدرب التونسي الجديد فوزي البنزرتي، تسريح أي لاعب في الميركاتو الشتوي الحالي في انتظار نهاية الموسم الكروي الجاري وأولهم

شوف سبور

بعد استغناء إدارة الوداد البيضاوي لكرة القدم عن مجموعة من نجومها، رفض المدرب التونسي الجديد فوزي البنزرتي، تسريح أي لاعب في الميركاتو الشتوي الحالي في انتظار نهاية الموسم الكروي الجاري وأولهم صلاح الدين السعيدي.

وكان اللاعب المذكور قد تلقى في وقت سابق عرضا من الأهلي السعودي لانتدابه خلال الانتقالات الشتوية الحالية على غرار زميله أشرف بنشرقي، وحسب ما كشفته يومية الصباح في عددها ليومه الثلاثاء، فإن اللاعب لم يبد رأيه في الموضوع لإدارة النادي مضيفا أن المدرب رفض تسريحه.

ومن جهة أخرى حدد المدرب السابق للرجاء البيضاوي، عددا من الأسماء التي يريد انتدابها الصيف المقبل على غرار محسن متولي المحترف في قطر وطه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي .





