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بعد إبعاد شفيق..السيسي يعتقل رئيس أركان الجيش السابق لمنعه من الترشح لرئاسة مصر

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 16:37 بعد إبعاد شفيق..السيسي يعتقل رئيس أركان الجيش السابق لمنعه من الترشح لرئاسة مصر | دولي
بعد إبعاد شفيق..السيسي يعتقل رئيس أركان الجيش السابق لمنعه من الترشح لرئاسة مصر
''السيسي يعيد إنتاج نظام مبارك'': هذا ما عكسته مجريات الأحداث التي تسارعت في مصر منذ لحظة إسقاط نظام محمد مرسي والزج به في السجن، مرورا باستيلاء الفريق عبد الفتاح السيسي على السلطة، ووصولا إلى لحظة

شــــوف تيفي:

 

"السيسي يعيد إنتاج نظام مبارك": هذا ما عكسته مجريات الأحداث التي تسارعت في مصر منذ لحظة إسقاط نظام محمد مرسي والزج به في السجن، مرورا باستيلاء الفريق عبد الفتاح السيسي على السلطة، ووصولا إلى لحظة منع واعتقال المرشحين لمنافسة الزعيم العسكري على كرسي رئاسة دولة الكنانة في الإنتخابات المرتقبة خلال السنة الجارية، وفي مقدمتهم أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وسامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق.

وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أن القوات المسلحة المصرية، قد اعتقلت يومه الثلاثاء بالقاهرة، سامي عنان الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري، والمرشح الرئاسي المحتمل، وهو الإعتقال الذي تم لغاية التحقيق معه في مسألة ترشحه للرئاسة المصرية، وفق ما أشارت إليه الوكالة الأمريكية.

التليفزيون المصري من جهته، أذاع بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة يؤكد استدعاء سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق لاستفساره في شأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، مبررا أن عنان لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يأخد قرار الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

واتهم البيان الصادر عن القيادة العسكرية العليا بمصر، سامي عنان بالتزوير في محررات رسمية، بالنظر ل "قيامه بإدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، ما يستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة"، معتبرا أن بيان عنان المصور الذى أعلن فيه نيته الترشح في انتخابات الرئاسة تضمن تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب، حسب مضمون البلاغ العسكري..

 

 

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