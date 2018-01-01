بالفيديو..جريمة قتل بشعة وسط ''بــــار'' بميدلت..و الضحية شاب في مقتبل العمر ﻿

علمت شوف تيفي أن شابا يدعى يوسف يبلغ من العمر قيد حياته 30 سنة لقي مصرعه نهاية الأسبوع المنصرم عقب تعرضه للضرب المبرح على يد « فيدورات » لأسباب ما تزال مجهولة بإحدى الحانات المتواجدة في وسط مدينة

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شابا يدعى يوسف يبلغ من العمر قيد حياته 30 سنة لقي مصرعه نهاية الأسبوع المنصرم عقب تعرضه للضرب المبرح على يد « فيدورات » لأسباب ما تزال مجهولة بإحدى الحانات المتواجدة في وسط مدينة ميدلت.

وحسب ما كشف عنه مصدر مقرب من الهالك فإن الأخير وبعد تعرضه للضرب حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل إحالته على الدائرة الأمنية لمباشرة التحقيق معه إلا أنه فقد وعيه ليتقرر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ليُكتشف أنه توفي.

الضحية الذي كان يشتغل حلاقا، سيتم إخضاع جثته للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاته.

فلنستمع لتصريح والدة الضحية: