بالفيديو والصور..شوفو الجمال ديال فنانة سويدية من أصول مغربية ﻿

أثارت فنانة سويدية من أصول مغربية تدعى '' SOFIA KARLBERG ''، إعجاب الملايين من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورها والعديد من الفيديوهات التي ظهرت خلال وهي تغني بطريقة رائعة.

''شوف تيفي''

أثارت فنانة سويدية من أصول مغربية تدعى '' SOFIA KARLBERG ''، إعجاب الملايين من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورها والعديد من الفيديوهات التي ظهرت خلال وهي تغني بطريقة رائعة.

ونشرت الفنانة المغربية البالغة من العمر 21 سنة وهي من أم مغربية وأب سويدي على حسابها بالانستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات الخاصة بها والتي تؤكد بأنها من بين أشهر الفنانين بالسويد.

ومن بين الصور التي نشرتها الفنانة المذكورة، صورة لـ ''جدتها'' المغربي، عبرت من خلالها عن رغبتها الكبيرة في زيارة المغرب، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون معها، حيث أكد الجميع بأنها جمعت بين الجمال السويدي والصوت المغربي الجميل.