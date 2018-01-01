مثير..أمير سعودي تزوج بفنانة شافها في فندق بمراكش وعطاها مليار سنتيم في الصداق ﻿

قدم أمير سعودي مبلغ مليون دولار ''مليار سنتيم'' إلى فنانة موريتانية تنتمي لأسرة مشهورة، بعد أن أعجب بها خلال حفل تم تنظيمه بفندق بمدينة مراكش، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''تقدمي'' الموريتاني يومه الثلاثاء.

"شوف تيفي"

قدم أمير سعودي مبلغ مليون دولار "مليار سنتيم" إلى فنانة موريتانية تنتمي لأسرة مشهورة، بعد أن أعجب بها خلال حفل تم تنظيمه بفندق بمدينة مراكش، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "تقدمي" الموريتاني يومه الثلاثاء.

وأوضح الموقع الموريتاني أن مصادره الخاصة، أكدت أن أميرا سعوديا دفع مليون دولار كمهر فنانة موريتانية من أسرة مشهورة التقى بها في حفل بفندق بمدينة مراكش وأعجب بها، حيث كانت معها والدتها وشقيقتها ورتب لقاء مع أهل الفتاة الذين رفضوا عرض الأمير السعودي للزواج من ابنتهم لكونها صغيرة ولم تتزوج من قبل وهي مخطوبة من قريب لها.

وأكد الموقع المذكور أن الأمير، ضغط على أسرة الفتاة لقبول زواجه مع ابنتهم، ما دفعهم إلى طلب مليون دولار كمهر لها علي سبيل التعجيز لكن المفاجأة هي قبول الأمير دفع المبلغ المطلوب وتحويله لحساب والدة الفتاة في المغرب وإتمام الزواج مساء السبت الماضي.