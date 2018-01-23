انسحاب عارضة الأزياء البريطانية أمينة خان من شركة لوريال بسبب تغريدة ضد إسرائيل ﻿

انسحبت العارضة البريطانية المسلمة ''أمينة خان'' من الحملة الدعائية لشركة لوريال بعدما وُجهت لها أصابع الاتهام بأنها معادية للسامية.

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انسحبت العارضة البريطانية المسلمة ''أمينة خان'' من الحملة الدعائية لشركة لوريال بعدما وُجهت لها أصابع الاتهام بأنها معادية للسامية.

ونشر موقع ''أورو نيوز'' أن العارضة البريطانية قد انسحبت من الحملة الدعائية للشركة التي تعمل معها بسبب تغريدة نشرتها في سنة 2014 ، و أعادت صحيفة '' جيروزاليم بوست'' فتحها والتي كانت قد وصفت فيها الدولة العبرية بالدولة اللاشرعية حيث كشفت الصحيفة الإسرائيلية التي أعادت نشر التدوينة أنها ''لن نتغاضى عما سببته تغريدة أمينة من إشعال فتن وتسبب في جرائم، أما بالنسبة ل''لوريال'' باريس فهى ملتزمة دائما بنشر التسامح والاحترام في المجتمع ونحن نتفق مع قرار انسحابها من الحملة''.

وذكرت صحيفة ''جيروزاليم بوست '' أن أمينة استخدمت مصطلحات مثل ''الدولة غير الشرعية''، و''قتلة الأطفال''، و''الدولة الشريرة''، دون أن تلقي بالا أن هذه الكلمات من الممكن أن تتسبب في تركها لعملها في يوم من الأيام، بعدما تعاقدت مع الشركة الفرنسية منذ العام 2016.

فيما نشرت العارضة المسلمة والتي تعد أول عارضة أزياء بريطانية محجبة تعمل لصالح الشركة الفرنسية ''لوريال'' تغريده اعتذار على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' كتبت فيها ''أعتذر عن تغريدتي التي نشرتها في 2014، لم أقصد أبدا التمييز ضد أي شخص كان، لقد اخترت حذف التغريدة لأنها لا تمثل رسالة الوئام التي تحملها شركة لوريال''.

وتعتبر أمينة مدوّنة متخصصة في عالم الموضة والجمال، والتي تملك علامة تجارية خاصة بها لديها 570 ألف متابع على ''إنستغرام''.