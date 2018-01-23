 حداد في عالم ''الكارتون '' بعد وفاة بطل سلسلة ''تيلي توبيز'' ﻿
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حداد في عالم ''الكارتون '' بعد وفاة بطل سلسلة ''تيلي توبيز''

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 15:18 حداد في عالم الكارتون بعد وفاة بطل سلسلة تيلي توبيز | دولي
حداد في عالم ''الكارتون '' بعد وفاة بطل سلسلة ''تيلي توبيز''
توفي الممثل ''سيمون شيلتون بارنز'' عن سن يناهز 52 سنة.

شوف تيفي

توفي الممثل ''سيمون شيلتون بارنز'' عن سن يناهز 52 سنة.

وذكرت صحيفة'' الدايلي مايل'' البريطانية أن الممثل ''سيمون شيلتون بارنز'' و الذي لعب دور ''تينكي وينكي'' الذي عرف بحمله لحقيبة بنفسجية اللون في المسلسل التلفزيوني للأطفال الشهير ''تيلي توبيز'' قد كان راقص باليه ومصمم رقصات للأطفال، وكان من أروع وأكثر الموهوبين في عمل برامج للأطفال.

يذكر أن''تيلي توبيز'' من أشهر برامج الأطفال التي قدمتها بريطانيا، واستمر عرض المسلسل منذ سنة 1997 إلى عام 2001، وتدور حلقاته حول مغامرات أربع شخصيات تينكي وينكي، ديبسي، لالا، بو.

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شوف تيفي المغرب حداد الكارتون وفاة بطل تيلي توبيز

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