صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور ﻿

اعترف الممرض الألماني نيلز هوغيل بقتل عدد من المرضى بسبب شعوره بـ ''الملل''، وأكد قتله لـ 97 مريضا، وذلك حسب ما أعلنت عنه النيابة العامة في أولدنبرغ شمال ألمانيا .

''شوف تيفي''

اعترف الممرض الألماني نيلز هوغيل بقتل عدد من المرضى بسبب شعوره بـ ''الملل''، وأكد قتله لـ 97 مريضا، وذلك حسب ما أعلنت عنه النيابة العامة في أولدنبرغ شمال ألمانيا .

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية، أمس الإثنين، فقد قال الناطق باسم محكمة المدينة ''سنحاول أن تبدأ المحاكمة خلال العام الحالي''.

وأشارت ذات المصادر أن الممرض البالغ من العمر 41 سنة، سبق أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة لتورطه في قتل ستّة مرضى، إلا أن قضايا أخرى ظهرت ليتم التحقيق معه، حيث اعترف بقتله كذلك لـ 62 آخرين في مستشفى دلمنهورست، و35 في مستشفى أولدنبرغ، حيث كان يعمل بين العامين 1999 و2005، مبرزة بأنه كان يقوم بحقن المرضى ومعظمهم من المسنين بجرعات زائدة من عقاقير طبية.