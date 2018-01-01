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سكوب..هـــا شحال تقام عليهم شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 14:36 سكوب..هـــا شحال تقام عليهم شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 | سبور
سكوب..هـــا شحال تقام عليهم شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026
علمت'' شوف سبور'' من مصادر عليمة، أن شعار ترشيح المغرب لكأس العالم 2026، لا تتعدى تكلفته المادية 150 ألف درهم، موضحة أن الشركة الإنجليزية التي تداول اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تشتغل لوحدها في

" شوف سبور" : رشيد محمودي

علمت" شوف سبور" من مصادر عليمة، أن شعار ترشيح المغرب لكأس العالم 2026، لا تتعدى تكلفته المادية 150 ألف درهم، موضحة أن الشركة الإنجليزية التي تداول اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تشتغل لوحدها في تحديد هوية الشعار المغربي.

وأفادت ذات المصادر، أن شعار ترشيح المغرب يجمع بين العديد من المعايير التي يتميز بها المغرب، علما أنه يحمل النجمة الخضراء وألوان العلم المغربي، إضافة إلى إشارة للحدث الرياضي الذي يتنافس المغرب على استقباله.

ونظمت لجنة ترشح المغرب مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من أعضاء الحكومة، والمسؤولين عن القطاعات المعنية، علاوة على فاعلين في القطاع الخاص.

 

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