يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي، عثرت ليلة الإثنين الثلاثاء، على فتاة وهي تصارع الموت بجنبات الطريق الرئيسية رقم 8 بمنطقة سوق الأحد ضواحي مريرت.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي، عثرت ليلة الإثنين الثلاثاء، على فتاة وهي تصارع الموت بجنبات الطريق الرئيسية رقم 8 بمنطقة سوق الأحد ضواحي مريرت.

وأكد المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بفتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 27 سنة، مطلقة تنحدر من مريرت، وصفها بـ "الجميلة"، عثر عليها رجال الدرك الملكي وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ومصابة بكسر على مستوى ذراعيها، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى أزرو ومنه إلى المستشفى الإقليمي لمدينة مكناس والذي لفظت به أنفاسها الأخيرة.

وأشار ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي وخلال معاينتها لمسرح الجريمة، عثرت على أجزاء من سيارة وهو ما يعني أن الضحية، تعرضت للدهس بطريقة بشعة.