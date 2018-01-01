 يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد الاستقبال الكبير لروبينيو البرازيلي في تركيا بعد انتقاله رسميا الى سيفاسبور التركي | بووز

شاهد الاستقبال الكبير لروبينيو البرازيلي في تركيا بعد انتقاله رسميا الى سيفاسبور التركي

صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور | دولي

صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور

فيديو جد مؤلم..شوفو موت الفجأة: شاب مات وهو كيهدر على الموت في عزاء أخيه | دولي

فيديو جد مؤلم..شوفو موت الفجأة: شاب مات وهو كيهدر على الموت في عزاء أخيه

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت

ارتفاع أسعار المحروقات يدفع 40 نقابة بجهة الشرق للإعلان عن إضراب مفتوح‎ | مجتمع

ارتفاع أسعار المحروقات يدفع 40 نقابة بجهة الشرق للإعلان عن إضراب مفتوح‎

بالفيديو هذه هي وضعية بنشرقي القانونية في الشان بعد إعلان انتقاله إلى الدوري السعودي !! | بووز

بالفيديو هذه هي وضعية بنشرقي القانونية في ''الشان'' بعد إعلان انتقاله إلى الدوري السعودي !!

عاجل..بعد انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ..المهداوي يصرخ داخل المحكمة و القاضي يأمر بطرده | بوليتيك

عاجل..بعد انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ..المهداوي يصرخ داخل المحكمة و القاضي يأمر بطرده

حصري..بعد تداول صورة تجمعهما.. الفنان بهلول يكشف حقيقة رجوعه لزوجته: وخا تلاقا السما مع الأرض منرجعش ليها | ثقافة و فنون

حصري..بعد تداول صورة تجمعهما.. الفنان بهلول يكشف حقيقة رجوعه لزوجته: ''وخا تلاقا السما مع الأرض

فيديو : تقرير عن اخر استعدادات المنتخب الليبي و الرواندي لمباراتهم الحاسمة + التصريحات | بووز

فيديو : تقرير عن اخر استعدادات المنتخب الليبي و الرواندي لمباراتهم الحاسمة + التصريحات

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 14:25 يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي، عثرت ليلة الإثنين الثلاثاء، على فتاة وهي تصارع الموت بجنبات الطريق الرئيسية رقم 8 بمنطقة سوق الأحد ضواحي مريرت.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي، عثرت ليلة الإثنين الثلاثاء، على فتاة وهي تصارع الموت بجنبات الطريق الرئيسية رقم 8 بمنطقة سوق الأحد ضواحي مريرت.

وأكد المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بفتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 27 سنة، مطلقة تنحدر من مريرت، وصفها بـ "الجميلة"، عثر عليها رجال الدرك الملكي وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ومصابة بكسر على مستوى ذراعيها، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى أزرو ومنه إلى المستشفى الإقليمي لمدينة مكناس والذي لفظت به أنفاسها الأخيرة.

وأشار ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي وخلال معاينتها لمسرح الجريمة، عثرت على أجزاء من سيارة وهو ما يعني أن الضحية، تعرضت للدهس بطريقة بشعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عناصر الدرك الملكي مستشفى أزرو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..كسيدة خايبة بزاف بطنجة | حوادث و حقوق

بالصور..كسيدة خايبة بزاف بطنجة

إحالة قائد مقاطعة بالبيضاء على سجن عكاشة | حوادث و حقوق

إحالة قائد مقاطعة بالبيضاء على سجن عكاشة

هذا هو مصير الشاب المتورط في ممارسة الجنس مع طالبة وافتضاض بكارتها وسط كلية خريبكة | حوادث و حقوق

هذا هو مصير الشاب المتورط في ممارسة الجنس مع طالبة وافتضاض بكارتها وسط كلية خريبكة

فيديو سيهز المغاربة..أب غتاصب بنتو في الخميسات وولدات منو+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فيديو سيهز المغاربة..أب غتاصب بنتو في الخميسات وولدات منو+تفاصيل جد صادمة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كن أول من يشاهد لحظة الإعلان عن شعار المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو..كن أول من يشاهد لحظة الإعلان عن شعار المغرب لتنظيم كأس العالم 2026

بالفيديو..لابسين بحال بحال و كيشفرو المواطنين..لحظة توقيف عصابة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..لابسين بحال بحال و كيشفرو المواطنين..لحظة توقيف عصابة فكازا بالليل

بالفيديو..جندي يهدد كولونيل برسائل إرهابية | شوف الصحافة

بالفيديو..جندي يهدد كولونيل برسائل إرهابية

بالفيديو..كن أول من يشاهد آخر كليب لزينة الداودية | قنوات أخرى

بالفيديو..كن أول من يشاهد آخر كليب لزينة الداودية

﻿

آخر المستجدات

شاهد الاستقبال الكبير لروبينيو البرازيلي في تركيا بعد انتقاله رسميا الى سيفاسبور التركي | بووز
منذ 51 دقيقة

شاهد الاستقبال الكبير لروبينيو البرازيلي في تركيا بعد انتقاله رسميا الى سيفاسبور التركي

صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور | دولي

صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور

فيديو جد مؤلم..شوفو موت الفجأة: شاب مات وهو كيهدر على الموت في عزاء أخيه | دولي

فيديو جد مؤلم..شوفو موت الفجأة: شاب مات وهو كيهدر على الموت في عزاء أخيه

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.