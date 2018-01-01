ارتفاع أسعار المحروقات يدفع 40 نقابة بجهة الشرق للإعلان عن إضراب مفتوح‎ ﻿

علمت شوف تيفي، أن هيأة لمهنيي النقل الطرقي في جهة الشرق، قررت الدخول في إضراب مفتوح يشل حركة النقل في الجهة احتجاجا على الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي، أن هيأة لمهنيي النقل الطرقي في جهة الشرق، قررت الدخول في إضراب مفتوح يشل حركة النقل في الجهة احتجاجا على الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.

وأصدرت أزيد من 40 هيأة نقابية وجمعوية لمهنيي النقل الطرقي في جهة الشرق في أصناف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وشاحنات نقل الرمال والبضائع بلاغا تتهم فيه الحكومة بالتنصل من كل التزاماتها بخصوص دعم مهنيي القطاع بالكازوال معلنين عزمهم خوض إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 29 من شهر يناير الجاري.

واعتبرت الهيآت في بلاغها أن انسداد الأفق الاجتماعي والاقتصادي نظرا إلى الطبيعة السوسيو اقتصادية للجهة الشرقية والمتمثل في ندرة الوحدات الانتاجية والمرافق السياحية التي من شأنها التخفيف من حدة الكساد والبوار التجاري اللذين تعيش على وقعهما الجهة الشرقية من بين أهم أسباب الإضراب المفتوح الذي سيخوضه مهنيو النقل في الجهة.