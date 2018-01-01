باي باي التذاكر المجانية لكأس إفريقيا للمحليين ﻿

حددت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين 2018، نقط جديدة للبيع للتذاكر مع تحديد أثمنتها في الوقت الذي كانت توزع بالمجان للجماهير المغربية.

'' شوف سبور ''

حددت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين 2018، نقط جديدة للبيع للتذاكر مع تحديد أثمنتها في الوقت الذي كانت توزع بالمجان للجماهير المغربية.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن دار الشباب البرنوصي وملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء ومقر نادي اتحاد المحمدية بمدينة المحمدية، ستستقبل عملية بيع التذاكر الخاصة بمنافسات ''الشان''.

وتؤكد اللجنة المنظمة أن عملية بيع التذاكر ستتواصل في نفس الوقت عن طريق الإنترينت في البوابة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم www.frmf.ma .

فيما يلي أثمنة تذاكر المباريات :

• الدرجة الأولى:50 درهما

• الدرجة الثانية: 30 درهما

الملعب الكبير لمدينة مراكش

• الدرجة الأولى:50 درهما

• الدرجة الثانية: 30 درهما

الملعب الكبير لمدينة أكادير :

• بريميوم : 100 درهما

• الدرجة الأولى:50 درهما

• الدرجة الثانية: 30 درهما

الملعب الكبير لمدينة طنجة :

• بريميوم : 100 درهما

• الدرجة الأولى:50 درهما

• الدرجة الثانية: 30 درهما