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العلمي ولقجع يوجهان ضربات قوية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 13:56 العلمي ولقجع يوجهان ضربات قوية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية | سبور
العلمي ولقجع يوجهان ضربات قوية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية
قال مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026، إنه لاوجود لأي فوارق بين ترشيح المغرب أمام ثلاثة دول تترأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

قال مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026، إنه لاوجود لأي فوارق بين ترشيح المغرب أمام ثلاثة دول تترأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد العلمي، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدول المنافسة تواجه العديد من التحديات التي تبقى النقط الإيجابية التي تخدم مصلحة المغرب، موضحا أن المسافات الكبيرة بين الدول المنافسة، والفارق الكبير في التوقيت مقارنة مع باقي القارات يضمن مكانة مهمة للمغرب.


وفي نفس السياق، يرى لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه إذا كان الملف المنافس ثلاثيا فإن الملف المغربي يضم 54 دولة، لكنه يقام على أرض واحدة هي المغرب لأنه مونديال لإفريقيا وكل شبابها.

تجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سبق له أن قلل من حجم المنافسة مع المغرب معتبرا أنه لا مجال للمقارنة بين ثلاثة دول متطورة أمام بلد إفريقي.

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