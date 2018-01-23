بالصورة.. لاعبان جديدان في تداريب الوداد ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورة جديدة، ظهر خلالها اللاعبان عبد الحميد الكواري وكريم أيت فانا، خلال مشاركتهما في تداريب فريق الوداد البيضاوي.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورة جديدة، ظهر خلالها اللاعبان عبد الحميد الكواري وكريم أيت فانا، خلال مشاركتهما في تداريب فريق الوداد البيضاوي.

وحسب ناشري الصورة فقد تم التقاطها يومه الثلاثاء، داخل معقل الوداد مركب بنجلون، حيث شارك اللاعبان في الحصة التدريبية الأولى لهما بقيادة المدرب الجديد التونسي فوزي البنزرتي.

وتفاعلت الجماهير الودادية مع الصورة، حيث عبر الجميع عن استغرابهم الشديد لحضور كريم أيت فانا التداريب بالرغم من أن الفريق الأحمر لم يعلن رسميا التعاقد معه.