 هذه هوية الشركة التي صممت شعار المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد الاستقبال الكبير لروبينيو البرازيلي في تركيا بعد انتقاله رسميا الى سيفاسبور التركي | بووز

شاهد الاستقبال الكبير لروبينيو البرازيلي في تركيا بعد انتقاله رسميا الى سيفاسبور التركي

صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور | دولي

صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور

فيديو جد مؤلم..شوفو موت الفجأة: شاب مات وهو كيهدر على الموت في عزاء أخيه | دولي

فيديو جد مؤلم..شوفو موت الفجأة: شاب مات وهو كيهدر على الموت في عزاء أخيه

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت

ارتفاع أسعار المحروقات يدفع 40 نقابة بجهة الشرق للإعلان عن إضراب مفتوح‎ | مجتمع

ارتفاع أسعار المحروقات يدفع 40 نقابة بجهة الشرق للإعلان عن إضراب مفتوح‎

بالفيديو هذه هي وضعية بنشرقي القانونية في الشان بعد إعلان انتقاله إلى الدوري السعودي !! | بووز

بالفيديو هذه هي وضعية بنشرقي القانونية في ''الشان'' بعد إعلان انتقاله إلى الدوري السعودي !!

عاجل..بعد انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ..المهداوي يصرخ داخل المحكمة و القاضي يأمر بطرده | بوليتيك

عاجل..بعد انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ..المهداوي يصرخ داخل المحكمة و القاضي يأمر بطرده

حصري..بعد تداول صورة تجمعهما.. الفنان بهلول يكشف حقيقة رجوعه لزوجته: وخا تلاقا السما مع الأرض منرجعش ليها | ثقافة و فنون

حصري..بعد تداول صورة تجمعهما.. الفنان بهلول يكشف حقيقة رجوعه لزوجته: ''وخا تلاقا السما مع الأرض

فيديو : تقرير عن اخر استعدادات المنتخب الليبي و الرواندي لمباراتهم الحاسمة + التصريحات | بووز

فيديو : تقرير عن اخر استعدادات المنتخب الليبي و الرواندي لمباراتهم الحاسمة + التصريحات

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

هذه هوية الشركة التي صممت شعار المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 13:29 هذه هوية الشركة التي صممت شعار المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
هذه هوية الشركة التي صممت شعار المغرب لاحتضان كأس العالم 2026
علمت '' شوف سبور''، أن الشركة المكلفة بالهوية البصرية لشعار المغرب بمناسبة ترشحه لاحتضان منافسات كأس العالم 2026 من جنسية إنجليزية.

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور"، أن الشركة المكلفة بالهوية البصرية لشعار المغرب بمناسبة ترشحه لاحتضان منافسات كأس العالم 2026 من جنسية إنجليزية.

ولقي هذا الشعار، انتقادات واسعة لدى الجماهير المغربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هناك شبابا مغاربة موهوبين في مجال التصميم والبرمجة وبإمكانهم تقديم إبداعات رائعة في ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026.

وكشفت لجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026، الهوية البصرية، للملف المغربي، في ندوة صحفية، أجريت اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق الدار البيضاء.

تجدر الإشارة، أن المغرب ينظم حاليا كأس أمم إفريقيا للمحلين “الشان” ومرشح بقوة لتنظيم كأس أمم إفريقيا “الكان” في حالة عجز الكاميرون عن ذلك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغربي كأس العالم 2026

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سكوب..هـــا شحال تقام عليهم شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 | سبور

سكوب..هـــا شحال تقام عليهم شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026

باي باي التذاكر المجانية لكأس إفريقيا للمحليين | سبور

باي باي التذاكر المجانية لكأس إفريقيا للمحليين

العلمي ولقجع يوجهان ضربات قوية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية | سبور

العلمي ولقجع يوجهان ضربات قوية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية

بالصورة.. لاعبان جديدان في تداريب الوداد | سبور

بالصورة.. لاعبان جديدان في تداريب الوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كن أول من يشاهد لحظة الإعلان عن شعار المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو..كن أول من يشاهد لحظة الإعلان عن شعار المغرب لتنظيم كأس العالم 2026

بالفيديو..لابسين بحال بحال و كيشفرو المواطنين..لحظة توقيف عصابة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..لابسين بحال بحال و كيشفرو المواطنين..لحظة توقيف عصابة فكازا بالليل

بالفيديو..جندي يهدد كولونيل برسائل إرهابية | شوف الصحافة

بالفيديو..جندي يهدد كولونيل برسائل إرهابية

بالفيديو..كن أول من يشاهد آخر كليب لزينة الداودية | قنوات أخرى

بالفيديو..كن أول من يشاهد آخر كليب لزينة الداودية

﻿

آخر المستجدات

شاهد الاستقبال الكبير لروبينيو البرازيلي في تركيا بعد انتقاله رسميا الى سيفاسبور التركي | بووز
منذ 52 دقيقة

شاهد الاستقبال الكبير لروبينيو البرازيلي في تركيا بعد انتقاله رسميا الى سيفاسبور التركي

صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور | دولي

صادم...ممرض قتل 97 مريض بسبب شعوره بالملل+صور

فيديو جد مؤلم..شوفو موت الفجأة: شاب مات وهو كيهدر على الموت في عزاء أخيه | دولي

فيديو جد مؤلم..شوفو موت الفجأة: شاب مات وهو كيهدر على الموت في عزاء أخيه

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..فتاة زوينة بزاف لقاوها مقتولة ضواحي مريرت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.