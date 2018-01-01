هذه هوية الشركة التي صممت شعار المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

علمت '' شوف سبور''، أن الشركة المكلفة بالهوية البصرية لشعار المغرب بمناسبة ترشحه لاحتضان منافسات كأس العالم 2026 من جنسية إنجليزية.

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور"، أن الشركة المكلفة بالهوية البصرية لشعار المغرب بمناسبة ترشحه لاحتضان منافسات كأس العالم 2026 من جنسية إنجليزية.

ولقي هذا الشعار، انتقادات واسعة لدى الجماهير المغربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هناك شبابا مغاربة موهوبين في مجال التصميم والبرمجة وبإمكانهم تقديم إبداعات رائعة في ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026.

وكشفت لجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026، الهوية البصرية، للملف المغربي، في ندوة صحفية، أجريت اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق الدار البيضاء.

تجدر الإشارة، أن المغرب ينظم حاليا كأس أمم إفريقيا للمحلين “الشان” ومرشح بقوة لتنظيم كأس أمم إفريقيا “الكان” في حالة عجز الكاميرون عن ذلك.