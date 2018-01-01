 عاجل..بعد انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ..المهداوي يصرخ داخل المحكمة و القاضي يأمر بطرده ﻿
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عاجل..بعد انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ..المهداوي يصرخ داخل المحكمة و القاضي يأمر بطرده

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 13:01 عاجل..بعد انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ..المهداوي يصرخ داخل المحكمة و القاضي يأمر بطرده | بوليتيك
عاجل..بعد انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ..المهداوي يصرخ داخل المحكمة و القاضي يأمر بطرده
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه،انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، بحضور جميع المعتقلين.

"شوف تيفي":

 علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه،انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، بحضور جميع المعتقلين.

 وأكد الموفد بأن انطلاقة أشغال الجلسة، استهل من خلالها المحامي محمد أغناج المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين إتمام مرافعته، قبل أن يتدخل المحامي الحبيب حاجي المنتمي لنفس الهيئة من خلال مرافعة نارية دافع من خلالها عن الصحافي المعتقل حميد المهداوي.

 وأشار الموفد إلى أن المحامي حبيب حاجي، طالب بضرورة تجاوز تفريغ المكالمات الهاتفية التي يتابع على إثرها المهداوي، وأكد عدم وجود صلة بين هذا الأخير وشخص يدعى "نور الدين"، ولهذا فلابد من محاكمته كصحافي بقانون الصحافة والنشر وألا يتابع بالقانون الجنائي.

 وأبرز الموفد أن حميد المهداوي دخل على الخط خلال مرافعة المحامي حبيب حاجي، وشرع في الصراخ قائلا: " السيد الرئيس.. السيد الوكيل العام راه كاينة مغالطات هاذشي حشومة "، ما جعل القاضي يأمر بطرده من القاعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حميد المهداوي المحكمة البيضاء القاضي

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