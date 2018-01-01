حفيظ العلمي : المغرب سيطور نفسه بشكل مستمر سواء توج بتنظيم كأس العالم أم لا ﻿

أكد مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لكأس العالم، أن المغرب سيطور نفسه بشكل مستمر سواء توج بشرف تنظيم أكبر تظاهرة رياضية أو فشل في احتضانها. وأفاد العلمي خلال الندوة الصحفية

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أكد مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لكأس العالم، أن المغرب سيطور نفسه بشكل مستمر سواء توج بشرف تنظيم أكبر تظاهرة رياضية أو فشل في احتضانها.

وأفاد العلمي خلال الندوة الصحفية، أن ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم، تعتبر فرصة جيدة جدا لتسريع وثيرة إنجاح المشاريع الكبرى التي يشتغل عليها المغرب منذ زمن طويل، مؤكدا أن المملكة المغربية ستستثمر لإحداث ثورة في البنيات التحتية وضمان استمرارها لتحقيق الإضافة المطلوبة بعد نهاية الحدث الرياضي.

وتابع قائلا :" كأس العالم سيكون فرصة لتسريع وثيرة بناء المغرب وتطويره.. ونشتغل على بناء بلادنا سواء توج المغرب بشرف التنظيم أو فشل في تحقيقه ".