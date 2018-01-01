 هـــام لأصحاب الباكالوريا..وزارة التربية الوطنية تصدر الأطر المرجعية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا ﻿
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هـــام لأصحاب الباكالوريا..وزارة التربية الوطنية تصدر الأطر المرجعية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا | مجتمع

هـــام لأصحاب الباكالوريا..وزارة التربية الوطنية تصدر الأطر المرجعية للامتحان الوطني الموحد

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هـــام لأصحاب الباكالوريا..وزارة التربية الوطنية تصدر الأطر المرجعية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 12:28 هـــام لأصحاب الباكالوريا..وزارة التربية الوطنية تصدر الأطر المرجعية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا | مجتمع
هـــام لأصحاب الباكالوريا..وزارة التربية الوطنية تصدر الأطر المرجعية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن إصدار 19 إطارا مرجعيا لاختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية تغطي مجموع مسالكها المحدثة إلى حدود السنة

شــوف تيفي:

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن إصدار 19 إطارا مرجعيا لاختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية تغطي مجموع مسالكها المحدثة إلى حدود السنة الدراسية الجارية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت به شوف تيفي" أن الهدف من هذه المبادرة هو اعتماد هذه الأطر المرجعية في بناء مواضيع اختبارات المواد المعنية بالامتحان خلال الموسم الدراسي الحالي 2017-2018.

ويندرج هذا الإجراء، حسب الوزارة، في إطار تفعيل رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المتعلقة بتنويع العرض في البكالوريا المغربية، ومواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من جودة التكوين وتحسين الممارسة التقويمية والرفع من مصداقيتها.

كما يندرج ضمن سعي الوزارة إلى إرساء جميع الامتحانات الإشهادية على أساس تعاقدي بين الأطراف المعنية، (مكونين ومترشحين ولجان إعداد المواضيع)، وكذا إلى دعم مصداقية امتحان نيل شهادة البكالوريا بهذه المسالك عبر الرفع من تغطية اختباراته لمرجعيات التكوين والرفع من تمثيليتها لها ضمانا لمبدإ الاستحقاق.

ويمكن للمترشحات والمترشحين وكذا مختلف المتدخلين المعنيين بتأطير امتحانات البكالوريا المهنية الاطلاع على الأطر المرجعية أو تحميلها على الموقع الرسمي للوزارة.

 

‫شوف تيفي

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