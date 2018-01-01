لقجع : 14ملعبا دوليا لاحتضان كأس العالم 2026 ومدينة الجديدة ستفوز بأجمل الملاعب داخل المملكة ﻿

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي '' فيفا'' فرض على المرشحين لاحتضان كأس العالم 2026، توفير 12 ملعبا رسميا وملعبين احتياطيين ليصل عدد الملاعب ل14

شوف سبور : رشيد محمودي

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي " فيفا" فرض على المرشحين لاحتضان كأس العالم 2026، توفير 12 ملعبا رسميا وملعبين احتياطيين ليصل عدد الملاعب ل14 ملعبا يتوفرون على كل المعايير الدولية.

وقال لقجع، خلال الندوة الصحفية، أن مدينة الجديدة ستعرف تشييد وبناء أحد أجمل الملاعب الذي يتوفر عليها المغرب، سيستقبل حوالي 40 ألف متفرج ويتمتع بكل المعايير الدولية المقترحة من طرف الاتحاد الدولي، موضحا أن المغرب فاز بمجموعة من الملاعب الدولية ولقي إعجاب اللجان التقنية خلال التظاهرات التي سبق وسهر على تنظيمها.

وتابع قائلا :" المغرب تجاوز إشكالية الملاعب والبنيات التحتية ورغم ذلك سنعمل على تطويرها بشكل مكثف".