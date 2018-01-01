رئيس لجنة ترشيح المغرب لكأس العالم : سنحتفل جميعا بنتائج 13 يوينو ﻿

قال مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم، اليوم الثلاثاء، أن حماس الجمهور المغربي وحبه الكبير لرياضة كرة القدم، يخدم بقوة ترشيح المغرب لاحتضان أكبر حدث رياضي في العالم.

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قال مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم، اليوم الثلاثاء، أن حماس الجمهور المغربي وحبه الكبير لرياضة كرة القدم، يخدم بقوة ترشيح المغرب لاحتضان أكبر حدث رياضي في العالم.

وأفاد العلمي، خلال الندوة الصحفية، أن المجتمع المغربي واندماجه مع كل الثقافات وتعايشه مع مختلف الجنسيات إضافة إلى الاستقرار الذي يتمتع به المغرب سيرفع من حظوظ المغرب أمام كل المنافسين وتابع قائلا: "13 يونيو سنحتفل جميعا بالنتائج".

وتابع قائلا : المغرب حقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات.. ولن نقاتل للفوز بتنظيم كأس العالم وإنما سنشتغل بكل احتراف".