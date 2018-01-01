إسبانيا تواجه هذا المنتخب المغاربي استعدادا للأسود ﻿

استعدادا لمونديال روسيا 2018، توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاتفاق مبدئي مع الاتحاد التونسي للعبة من أجل إقامة مباراة إعدادية في 9 يونيو المقبل بموسكو، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية.

شوف سبور

استعدادا لمونديال روسيا 2018، توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاتفاق مبدئي مع الاتحاد التونسي للعبة من أجل إقامة مباراة إعدادية في 9 يونيو المقبل بموسكو، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية.

ووقع الاختيار على المنتخب التونسي للاستعداد لمباراة المنتخب المغربي في المونديال إذ وضعتها قرعة الدور الأول من كأس العالم 2018 جنبا إلى جنب إضافة إلى منتخب البرتغال وإيران.

للإشارة، فإن المباراة بين إسبانيا وتونس ستجرى قبل بدء الموندال بحوالي 6 أيام ، إذ أن إسبانيا سيواجه نظيره البرتغالي يوم 15 يونيو، إيران يوم 20 يونيو والمغرب يوم 25 يونيو.