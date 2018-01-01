وزير الشباب و الرياضة : الحكومة ملتزمة بدعم ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026 ﻿

قال رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة إن الحكومة المغربية، ملتزمة بدعم ملف ترشيح المغرب لاستقبال كأس العالم 2026 في كل التخصصات والمجالات الحيوية.

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قال رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة إن الحكومة المغربية، ملتزمة بدعم ملف ترشيح المغرب لاستقبال كأس العالم 2026 في كل التخصصات والمجالات الحيوية.

وأفاد الطالبي خلال المؤتمر الصحفي، إن المغرب حقق تقدما ملحوظا على مستوى البنيات التحتية مقارنة مع آخر ترشيح له لاستقبال كأس العالم، موضحا أن ملف المغرب يستجيب للمعايير التي يطالب بها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابع قائلا :" نتوفر على كل الظروف المساعدة لاستقبال كأس العالم ... وسيحظى الملف بدعم مهم من الحكومة المغربية باجتهاد كل الأطراف المسؤولة".