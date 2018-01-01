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بعد حكيمي.. ريال مدريد يخطط لخطف موهبة مغربية أخرى

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 11:28 بعد حكيمي.. ريال مدريد يخطط لخطف موهبة مغربية أخرى | سبور
بعد حكيمي.. ريال مدريد يخطط لخطف موهبة مغربية أخرى
بعد ضمه للمدافع الدولي أشرف حكيمي، اقترب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من خطف المغربي أمين الخليفي البالغ من العمر 16 سنة الممارس حاليا ضمن فتيان لاس بالماس الإسباني.

شوف سبور

 بعد ضمه للمدافع الدولي أشرف حكيمي، اقترب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من خطف المغربي أمين الخليفي البالغ من العمر 16 سنة الممارس حاليا ضمن فتيان لاس بالماس الإسباني.

وبهذا الخصوص، كشف والد الموهبة المغربية ليومية الصباح، أن مجموعة من الأندية المغربية عبرت عن رغبتها في ضم ابنه خلال الميركاتو الشتوي مشيرا إلى أن قوانين الإتحاد لكرة القدم « فيفا » لا تمنع ذلك طالما أن الأسرة تقطن في إسبانيا.

 وتلقى أمين الخليفي لاعب وسط ميدان، دعوة للانضمام إلى فتيان المنتخب الإسباني إلا أن والده رفض الفكرة لرغبته في أن يلعب ابنه في إحدى الفئات الصغيرة للمنتخب المغربي.

 وأَضاف المصدر ذاته، أن ابنه القاصر تعاقد أخيرا مع خوليان إناكي وكيل أعمال سيرجيو راموس، رافيينا، كوكي وعدد من نجوم الدوري الإسباني من أجل إدارة أعماله، كما تعاقد مع الشركة العالمية أديداس للألبسة الرياضية.

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