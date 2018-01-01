لقجع: ترشيح المغرب لكأس العالم فرصة لاستثمار 20 سنة من جهود المملكة ﻿

قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن الاتحاد الدولي ''فيفا'' وضع لأول مرة العديد من التغييرات التنظيمية لمنافسات كأس العالم لسنة 2026، من بينها استقبال 48 منتخبا عِوَض 32، كما أن

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قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن الاتحاد الدولي "فيفا" وضع لأول مرة العديد من التغييرات التنظيمية لمنافسات كأس العالم لسنة 2026، من بينها استقبال 48 منتخبا عِوَض 32، كما أن التصويت سيُصبِح بشكل عام ويشارك فيه كل أعضاء الاتحادات الكروية.

وأفاد لقجع، أن البنيات التحتية الرياضية تشكل 36 في المئة لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم و35 في المئة بالنسبة للمؤهلات المتعلقة بالنقل والمواصلات إضافة الى نوعية وجودة إقامة المنتخبات المشاركة للوصول للتنقيط النهائي يوم 13 يونيو المقبل.



وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن عدد المختصين الذين يشتغلون على ملف كأس العالم بلغ 70 متخصصا في مختلف المجالات لوضع آخر الترتيبات الأساسية والرفع من حظوظ المغرب أمام المنافسين.

وتابع قائلا :" الجدوى من تنظيم تظاهرة من هذاالنوع سيساعد على تحقيق العديد من النجاحات واستثمارات المجهودات التي قدمها المغرب منذ 20 سنة.. كما أن الاتحاد الأفريقي يتبنى ملف المغرب بصفته الممثل الوحيد للقارة الإفريقية ".

وأوضح لقجع، أن يوم 13 يونيو سيكون موعدا حاسما لإظهار إمكانيات المغرب الحقيقية.